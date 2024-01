I dettagli utili fanno la differenza su Dacia Sandero

E' un percorso fatto di scelte pensate per essere 'intelligenti' e utili nell'utilizzo quotidiano di un'auto, quello fatto negli anni dalle diverse generazioni di Dacia Sandero. Tutte le soluzioni pensate dai tecnici Dacia sono infatti studiate per giungere alle esigenze più pratiche per i clienti e al prezzo più accessibile. Il tutto si riassume nel termine 'design-to-cost' che ha contribuito al successo commerciale di Sandero.

Se la caratteristica più nota è quella delle barre da tetto modulabili, introdotte per la prima volta nella gamma Dacia con la terza generazione di Sandero Stepway, per poi essere estesa ad altri modelli, numerosi altri sono i dettagli orientati in quest'ottica.

il Sistema Media Control, per esempio, consente di usare il proprio smartphone come schermo multimediale in auto, oltre alla radio. Il tutto grazie allo sviluppo di una soluzione di docking station integrata direttamente nella plancia e pensata fin dalle origini del progetto.

Plancia è semplice e pratica, dotata di un elemento che fa tutta la differenza in termini di design come una striscia di tessuto, integrata per tutta la lunghezza in un'area che risulta visibile e tattile. Il risultato è un colpo d'occhio piacevole anche senza l'utilizzo di materiali dispendiosi.

Se poi il tetto apribile è arrivato su Sandero a partire dalla sua terza generazione, abitabilità e comfort sono le parole che definiscono tutte le generazioni di Sandero.

Nell'ultimo modello, il raggio alle ginocchia è aumentato di 40 mm per offrire ancora più spazio ai passeggeri dei sedili posteriori.



