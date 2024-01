Dacia Sandero Stepway è ancora più outdoor se Extreme

Un occhio rivolto al design e l'altro alla praticità, per Dacia Sandero Stepway che segue i codici dell'ultimo rinnovamento Dacia e ne esalta l'utilità attraverso alcuni accorgimenti in particolare.





Uno dei punti forti della media di casa Dacia è l'altezza libera dal suolo rialzata, pari a 174 mm (+ 41 mm rispetto a Sandero nella sua versione Stepway) e il diametro maggiorato degli pneumatici. Altri tratti distintivi sono le barre da tetto contrassegnate dal logo Stepway, grandi modanature per passaruota e la parte inferiore delle porte caratterizzata da uno stripping specifico.

Le barre da tetto non solo aggiungono un valore estetico al design della vettura, ma sono la chiave della sua modularità. In pochi secondi, grazie alla chiave alloggiata nel vano portaoggetti e senza richiedere operazioni complesse di smontaggio, si trasformano in un robusto portapacchi con una capacità di carico pari a 80 chili. Questa innovazione è stata introdotta per la prima volta nella gamma Dacia con la terza generazione di Sandero Stepway, per poi essere estesa anche a Jogger.

Passando agli interni, l'abitacolo offre comfort e modernità, senza dover aggiungere equipaggiamenti superflui. Con Media Control, ad esempio, lo smartphone viene posizionato davanti al conducente grazie a un supporto dedicato e diventa un sistema multimediale mediante l'app Dacia Media Control. Questo dispositivo consente di accedere facilmente a radio, musica, chiamate, messaggi e varie applicazioni GPS nonché ad altre funzionalità, come il riconoscimento vocale Siri o Android.

L'allestimento Extreme si colloca al top di gamma e propone non solo un look outdoor ma anche una serie di soluzioni pratiche per la vita di tutti i giorni. Colori inediti, finiture color rame, motivi decorativi 'topografici' arricchiscono poi il design di interni ed esterni mentre il nuovo tessuto MicroCloud, pratico e lavabile, e l'Extended Grip aggiungono funzionalità e sicurezza anche sui percorsi più difficili.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA