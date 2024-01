Peugeot ufficializza gli equipaggi per il Wec 2024

Il Wec, acronimo di World Endurance Championship, dopo il prologo in Qatar, in programma per il 24 e 25 febbraio, si aprirà con il primo appuntamento del 2024, sempre in Qatar, fissato per il 2 marzo. Per cui le squadre stanno definendo tutte le formazioni ufficiali per organizzarsi al meglio all'inizio di una stagione che si annuncia decisamente impegnativa, in virtù dei nuovi brand che debutteranno nella classe regina, quella delle hypercar.

Tra i marchi che hanno già corso lo scorso anno c'è anche Peugeot, intenzionato a mettere a frutto l'esperienza maturata, attraverso le due 9X8 affinate nei particolari ed iscritte al campionato 2024. Il team del leone ha definito alcuni cambiamenti a livello di piloti ufficiali, con Vandoorne che correrà titolare sulla vettura numero 94, completando l'equipaggio composto anche da Duval e Di Resta. Mentre Müller, Vergne, e Jensen si divideranno la hypercar numero 93. Il ruolo di pilota di riserva sarà affidato al danese Jakobsen. "Lo standard del FIA Wec è tale che non ci si può permettere di trascurare nessun aspetto - ha dichiarato Olivier Jansonnie, direttore tecnico Peugeot Sport - e quindi abbiamo lavorato durane l'off-season per cercare di migliorare ovunque possibile".



