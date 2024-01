Corse clandestine di auto e moto a Ravenna, 17 identificati

La polizia locale ha identificato alle porte di Ravenna 17 giovani tra i 14 e i 20 anni in procinto di confrontarsi, sabato pomeriggio, in una gara clandestina tra diversi veicoli nella frazione di Madonna dell'Albero. L'intervento dei vigili è scattato in seguito alle segnalazioni circa la presenza di motociclisti in strada. In particolare su via Cirri i vigili urbani hanno individuato un gruppo di ragazzi con auto e moto: per le modalità dell'incontro, agli agenti è apparso plausibile che i giovani fossero in procinto di organizzare una gara. Al termine del controllo, un motociclo è stato sottoposto a sequestro perché risultato senza assicurazione.



