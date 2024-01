Jim Farley ceo Ford prova in pista Transit Supervan 2.000 Cv

Quanto accaduto sull'autodromo di Charlotte nella Carolina del Nord conferma - se mai ce ne fosse stato bisogno - due insolite realtà. La prima è che il ceo di Ford Jim Farley oltre a gestire efficacemente il suo Gruppo è anche un ottimo pilota, cosa che garantisce che ogni nuovo prodotto dell'Ovale Blu sia personalmente provato (e approvato) dal big boss.

L'altra che il sistema propulsivo elettrico, se applicato ad un furgone, sia in grado di trasformarlo in un bolide con prestazione degne di una supercar. Farley su quella pista si è messo infatti al volante di un veicolo ben più potente delle auto con cui ha gareggiato fino ad oggi (una Shelby Cobra del 1965, una Lola T298 del 1978, una Mustang GT4 nella serie SRO del 2024 e una storica GT40 del 1968) e cioè del Ford Transit Supervan elettrico da 2.000 Cv.

Una batteria da 50 kWh alimenta quattro motori ad alte prestazioni sviluppati da Stard, lo specialista austriaco del vetture da corsa, che garantiscono la trazione integrale e il citato livello record di potenza. Grazie a queste caratteristiche Transit Supervan accelera come una Formula 1, scattando da 0 a 100 km/h in appena 1,8 secondi.



