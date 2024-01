Anas, riaperta al traffico galleria SS77 a Serravalle di Chienti

Anas ha riaperto al traffico la strada statale 77var "della Val di Chienti" (direttrice Foligno-Civitanova Marche) tra gli svincoli di Colfiorito e Serravalle di Chienti, chiusa lo scorso 24 dicembre a causa dei danni provocati dall'incendio di un veicolo. Per consentire il completamento dei lavori di ripristino degli impianti danneggiati, il transito è provvisoriamente consentito su una corsia per ogni senso di marcia fino al termine degli interventi. L'incendio era stato originato da un'autovettura che transitava in direzione Foligno. I danni causati dalle fiamme agli impianti tecnologici e di sicurezza avevano reso necessaria la chiusura di entrambe le canne del tunnel. Dopo le prime verifiche tecniche, Anas ha avviato gli interventi di ripristino, consentendo la riapertura di una corsia per ogni senso di marcia. La conclusione dei lavori e la rimozione del cantiere è prevista entro due mesi.



