Smog: Torino, il semaforo torna al livello bianco

Migliora la qualità dell'aria a Torino e il semaforo antismog torna al livello bianco. Secondo i dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte, dunque, da domani e fino a lunedì 22 gennaio compreso, prossimo giorno di controllo, saranno in vigore solo misure strutturali di limitazione del traffico.

Da domani potranno dunque tornare a circolare anche i veicoli diesel fino che in questi giorni erano bloccati fino agli Euro 5 compresi. Eventuali variazioni del semaforo antismog, con le relative misure di limitazione del traffico, vengono comunicate il lunedì, mercoledì e venerdì, giorni di controllo sui dati previsionali di pm10, ed entrano in vigore il giorno successivo.





