Al Carnevale di Fiumicino carro sulla sicurezza stradale

Un carro allegorico, per sensibilizzare tutti sul tema della sicurezza stradale, animerà domenica 11 febbraio la 34esima edizione del Carnevale a Mare di Fiumicino, organizzata dalla Pro Loco. La Cooperativa Sociale Namasterra e l'Aps Associazione Ala - Mai più morti sulle strade, recentemente costituita in ricordo di Aldo Abbrugiati, giovane vittima di Fiumicino in un incidente, per sensibilizzare sui temi della sicurezza stradale, saranno presenti all'iniziativa nel Borgo Valadier portando contenuti di carattere sociale alla manifestazione. "Con l'aiuto del gruppo scout Fiumicino Centro e di tutti gli amici che ci hanno seguito finora, stiamo costruendo un carro che sarà allestito a tema con elementi che riguardano la sicurezza stradale", riferisce Pietro Abbrugiati di Ala. "Saremo presenti - prosegue Barbara Badaracco di Namasterra - con le nostre biciclette e le nostre maschere per colorare le vie del centro storico della città e per contribuire alla sensibilizzazione su queste importanti tematiche, connesse a quelle della mobilità sostenibile".



