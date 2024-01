L'impegno di Subaru nel motorsport per il 2024

Subaru è un brand che continua ad essere legato al mondo delle competizioni, come sottolineano le attività nel motorsport a cui prenderà parte nel 2024.

Il marchio parteciperà alla serie SUPER GT nella classe GT300 con la BRZ GT300 affidata alla R&D SPORT con Masahiro Ozawa che ricoprirà la figura del general manager, e Takuto Iguchi e Hideki Yamauchi come piloti. Inoltre, sarà al via nell' edizione numero 52 della 24 Ore del Nürburgring dal 30 maggio al 2 giugno, dove gareggerà nella classe SP4T con la SUBARU WRX NBR CHALLENGE, che vedrà impegnati il team general manager Hideharu Tatsumi e il team manager Takuya Sawada nel gestire una squadra in cui si alterneranno al volante i piloti Carlo van Dam, Tim Schrick, Kota Sasaki, e Rintaro Kubo. Nel Campionato Rally Giapponese, invece, il brand garantirà un supporto parziale al team di Toshihiro Arai, che correrà con una vettura basata sulla WRX S4 alimentata da un motore turbo a iniezione diretta da 2,4 litri.

Infine, oltre a garantire assistenza tecnica a ogni round della TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup, nella stagione 2024 il brand Subaru sarà impegnato nella serie Super Taikyu, con l'obiettivo di ottenere e fornire feedback tecnico per i futuri modelli di produzione di serie.



