La Ferrari 296 GTB arriva ad 868 CV con Novitec

Novitec propone un kit per la Ferrari 296 GTB, la fun drive del cavallino rampante, base della variante che corre nella categoria GT3. L'interpretazione del tuner presenta componenti della carrozzeria in carbonio, e beneficia di una messa a punto nella galleria del vento, per incrementarne la deportanza aerodinamica.

Nello specifico, lo splitter a labbro caratterizza l'anteriore, mentre lo spoiler a becco d'anatra contraddistingue la vista posteriore. Non mancano finiture in carbonio per i retrovisori, e per le prese d'aria sulla fiancata. Completano il quadro, i cerchi da 21 e 22 pollici realizzati in collaborazione con Vossen, ed un assetto specifico che riduce l'altezza da terra di 35 mm. A livello di power unit, il motore V6 biturbo, accoppiato ad un sistema ibrido, sfrutta un sistema di scarico ad alte prestazioni con catalizzatori sportivi che consente alla sportiva made in Maranello di guadagnare 38 cavalli di potenza, arrivando ad 868 CV complessivi.



