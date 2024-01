Dakar: guasto per Loeb, Sainz verso la vittoria tra le auto

Lo spagnolo Carlos Sainz (Audi) si appresta a vincere per la quarta volta la Dakar dopo che nella 17/a e penultima tappa il suo principale rivale, il francese Sebastien Loeb, è stato costretto a fermarsi per oltre un'ora a cusa della rottura di una sospensione della sua Hunter Prodrive.

Nei 420 chilometri di prova speciale tra Al-Ula e Yanbu, una delle frazioni più dure della corsa che ci chiuderà domani sulle rive arabe del Mar Rosso, Sainz ha chiuso al secondo posto alle spalle del francese Guerlain Chicherit (Toyota), che ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva. Lo spagnolo ha circa un'ora e mezza di vantaggio sui più immediati inseguitori, il belga Guillaume De Maevius e Loeb, e a meno di imprevisti domani festeggerà la quarta vittoria dopo quelle conquistate nel 2010, 2018 e 2020. Loeb nonostante il guasto, accaduto a meno di un terzo del pecorso odierno, non si è arreso e grazie all'aiuto del team cinese YunXiang, partner della Prodrive, è riuscito a riparare il danno e a ripartire dopo oltre un'ora di stop in pieno deserto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA