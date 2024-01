Alfa Romeo celebra la Giulietta e l'Alfetta GT con due loghi

Il 2024 di Alfa Romeo inizia con la celebrazione di due anniversari, i 70 anni della Giulietta Sprint, nata nel 1954, ed i 50 anni dell'Alfetta GT, risalente al 1974. Due auto speciali, icone di bellezza funzionale e nobile sportività italiana, a cui il centro stile Alfa Romeo ha dedicato due nuovi loghi, che accompagneranno le manifestazioni dei club e del marchio nel corso dell'anno. Infatti, sia gli eventi dei club, che le attività di comunicazione del brand saranno identificabili attraverso gli emblemi ufficiali in questione.

Nello specifico, i due loghi ripercorrono i lineamenti delle due vetture, presentano il nome dei modelli scritto con lo stesso carattere utilizzato al tempo di produzione, e le date di celebrazione.

Inoltre, per celebrare le due auto del biscione, il Museo Alfa Romeo di Arese ha già in calendario due eventi che riguarderanno l'Alfetta GT, il 5 maggio, e la Giulietta il 2 giugno, con conferenze precedute da una parata a cui prenderanno parte i proprietari dei due modelli. Mentre l'apice delle celebrazioni sarà rappresentato dalla terza edizione dei Tribe Days, che si rivolge a tutti gli appassionati di auto.



