Lamborghini, una Urus Performante per la Polizia di Dubai

Una Lamborghini Urus Performante è stata consegnata appena prima della chiusura del 2023 alla Polizia di Dubai, l'evento, che si è tenuto al Dubai Airshow 2023, ha visto Paolo Sartori, regional head Automobili Lamborghini Middle East and Africa, consegnare le chiavi del Suv, made in Sant'Agata Bolognese, al maggiore generale Ahmed Mohammed bin Thani, comandante in capo della Polizia di Dubai.

La Performante si aggiunge alla Urus consegnata nel 2022, e verrà utilizzata per svolgere una serie di compiti pubblici, contribuendo a migliorare la sicurezza della città. Spinto da un motore V8 biturbo dalla potenza di 666 CV e con 850 Nm di coppia massima, il Suv in questione scatta da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi, e raggiunge la velocità massima di 306 km/h. Per entrare in servizio, è stato dotato di una livrea che combina il classico colore verde al bianco con dettagli sul cofano e sulle portiere laterali che presentano il logo della polizia. Inoltre, ha ricevuto sullo spoiler posteriore una barra di luci LED blu a 360° combinata con una sirena elettrica.

Nell'abitacolo presenta una cassetta blindata per le armi, ed un display ribaltabile per i messaggi; mentre un vano speciale nel bagagliaio è destinato alle attrezzature di servizio.





