Auto rubate e rifiuti nel terreno, indagato 53enne a Decimoputzu

Nel terreno vicino alla sua abitazione nascondeva auto rubate e smaltiva illegalmente rifiuti. Lo hanno scoperto gli agenti della Squadra mobile di Cagliari durante una perquisizione nelle campagne di Decimoputzu. Un 53enne è stato denunciato per ricettazione e per attività di gestione non autorizzata di rifiuti. Sequestrati un fuoristrada e tre utilitarie rubate nei mesi scorsi in provincia di Cagliari. I mezzi che erano stati parzialmente smontati ed erano nascosti tra da alcuni caseggiati rurali che si trovano nel terreno. I poliziotti hanno anche sequestrato un'area di circa 100 metri quadrati dove era stata realizzata una buca in cui l'indagato ha gettato rifiuti di vario genere, tra cui pneumatici e parti di auto, lamiere di vecchie lavatrici, estintori, materiale ferroso ed elettrico, cumuli di carta, laterizi e plastica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA