Al Volvo Studio Milano arte e cultura sono le protagoniste

Non solo motori strettamente intesi, per il programma 2024 del Volvo Studio Milano che punta come di consueto anche sul mondo dell'arte e della cultura nelle su diverse declinazioni. Gli eventi che animeranno lo spazio milanese della casa svedese, vedranno protagonisti anche della nuova stagione, numerosi partner con i quali Volvo ha sviluppato una serie di idee che legano a doppio filo la filosofia di progettazione della nuova Ex30, con quello degli eventi, all0insegna del messaggio 'Small is mighty' che ha accompagnato il nuovo piccolo Suv della casa.

Dopo il risconto avuto nei due anni precedenti, anche per il 2024 il Volvo Studio Milano ospiterà nelle giornate 11-13 giugno alcuni degli eventi previsti nella venticinquesima edizione de La Milanesiana, oltre ad un prologo esclusivo con la mostra (dal 19 marzo) 'Scerbanenco secondo Fior', dedicata all'incontro tra il mondo narrativo di Giorgio Scerbanenco e l'interpretazione visiva del fumettista Manuele Fior.

Torna in scena al Volvo Studio ((14/02 - 13/03 -10/04) anche la rassegna di arte contemporanea 'Visioni Diacroniche: mondi in dialogo tra ecosistemi naturali e arte contemporanea', il progetto curato da Francesca Colombo, direttore generale Culturale di Bam - Biblioteca degli Alberi Milano e Ilaria Bonacossa, direttrice del Museo Nazionale di Arte Digitale di Milano.

Esplorazioni è invece un ciclo realizzato in collaborazione con Triennale Milano Teatro e imperniato sulla contaminazione fra danza, musica live e improvvisazione. I quattro appuntamenti in programma tra ottobre e dicembre, riprendono il viaggio nella scena musicale e coreografica italiana.

Sul fronte della musica, da sempre protagonista dell'attività del Volvo Studio, la quest'anno il calendario è ricco di conferme grazie alla rinnovata partnership con Ponderosa Music&Art, a cominciare dalla terza edizione del ciclo 'Un Mare di Suoni', grazie al quale si parte di nuovo e immediatamente alla scoperta del Mediterraneo. I quattro appuntamenti in programma (15/02 - 07/03 - 04/04 - 11/04) incroceranno la musicalità partenopea con sonorità contemporanee di terre come la Tunisia, l'Andalusia o l'Albania.

Il Volvo Studio Milano si conferma inoltre per il settimo anno consecutivo luogo di Piano City Milano, ospitando una serie concerti (18-19/05) nell'ambito dell'edizione 2024.



