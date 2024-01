Lexus LBX diventa sportivo con il concept Morizo RR

Lexus ha presentato al Salone di Tokyo il concept LBX Morizo RR, creando una variante ad alte prestazioni del nuovo crossover compatto del brand, un'auto pensata per esaltare la dinamica di guida. Realizzata con il contributo diretto del Chairman di Toyota Motor Corporation e master driver Akio Toyoda, noto anche come "Morizo", questa sportiva a baricentro alto è spinta da un motore a tre cilindri sovralimentato, e dotato di intercooler, che eroga una potenza massima di 305 CV, sfrutta la trazione integrale, ed il cambio automatico Direct Shift ad otto rapporti.



Non mancano le modifiche alla carrozzeria atte a migliorarne l'aerodinamica, delle sospensioni riviste, e degli pneumatici adatti a gestirne la poderosa cavalleria. La firma distintiva di Morizo è il colore giallo presente nelle modanature della griglia a clessidra unificata, nelle pinze dei freni, e nelle cinture di sicurezza, che riportano il logo Morizo RR. Mentre all'interno questo concept sfoggia sedili sportivi, ed i pedali in lega di alluminio.

Al momento, non è stato comunicato se questa variante del crossover giapponese potrà avere un seguito commerciale.



