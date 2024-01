HWA reinterpreta la Mercedes 190 Evo II

La Mercedes 190 Evo II è stata una berlina che ha fatto epoca nelle gare del DTM, e la variante stradale, realizzata per avere l'omologazione necessaria per correre, ha lasciato il segno tra gli appassionati, per via della sua estetica senza compromessi. Costruita in 502 esemplari è una vettura decisamente rara, ma HWA ha deciso di renderla attuale, realizzandone una propria interpretazione che sarà costruita in 100 esemplari, i primi dei quali saranno pronti per il 2025. Dalle foto diffuse si nota il collegamento stilistico con la versione originale, per via della carrozzeria tutta muscoli, con passaruota dalla larghezza esagerata, uno splitter importante, ed un'ala posteriore che richiama quella delle auto da competizione. Cambiano i gruppi ottici anteriori e posteriori, con delle firme luminose al passo con i tempi, e sono previste modifiche anche a livello di powertrain, sospensioni, telaio, aerodinamica, e sicurezza, ma non sono disponibili, al momento, dei dati specifici. Un aspetto invece è evidente, la 190 Evo II di HWA avrà un costo importante: 714.000 euro + iva.



