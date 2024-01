Formula E: Lucas Di Grassi valore aggiunto nel team Cupra

La Formula E ha visto Lucas Di Grassi entrare nella Cupra Tribe in qualità di ambasciatore ufficiale del marchio. Il pilota brasiliano si è unito al team ABT Cupra FE già dal primo appuntamento del 2024 andato in scena a Città del Messico nello scorso weekend. Si tratta di un valore aggiunto per la squadra per via della sua grande esperienza, visto che ha vissuto l'evoluzione delle corse elettriche fin dall'inizio totalizzando 40 podi, 13 vittorie e 12 giri veloci. Inoltre, è uno dei due soli piloti ad essere salito sul podio almeno una volta in ogni stagione, ed si è aggiudicato il campionato piloti nella stagione 2016-2017 e quello riservato alle squadre nell'anno successivo.

"Sono entusiasta di iniziare questa nuova stagione in Formula E con Cupra, entrambi stiamo lavorando per l'elettrificazione - ha dichiarato Di Grassi - credo che potremo creare un futuro più elettrizzante per tutti, soprattutto per le nuove generazioni che tra qualche decennio conquisteranno il mondo".

