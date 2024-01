Ferrari completa il terzo equipaggio della 499P

Anche il terzo equipaggio Ferrari AF Corse, che correrà nel Wec con la 499P numero 83, è stato completato, e potrà prepararsi per il prologo in programma in Qatar, tra circa un mese. Oltre a Robert Kubica, la hypercar sarà condotta da Robert Shwartzman e da Yifei Ye. Kubica è reduce dalla vittoria nel mondiale Wec del 2023 nella classe LMP2, ed è pronto a fare il salto di categoria, forte anche della sua grande esperienza maturata in F1.

Shwartzman tornerà a competere con AF Corse, dopo la stagione 2023 del GT World Challenge Europe - Endurance Cup, dove si è assicurato una vittoria nella 3 ore di Barcellona. Mentre Ye, che si è aggiudicato l'Asian e l'European Le Mans Series nella classe LMP2 nel 2021, andrà a completare il team. I tre avranno occasione di familiarizzare con la 499P il 24 e 25 febbraio, in occasione del prologo della stagione 2024 sul circuito di Losail, dove, a distanza di una settimana, scatterà anche il primo appuntamento stagionale.

"Dopo aver vinto la classe FIA WEC LMP2 nel 2023, sono molto felice di poter guidare la Ferrari 499P di AF Corse in questa stagione - ha affermato Robert Kubica - condividerò la macchina con Robert e Yifei, due piloti molto veloci, ma sarà molto impegnativo, dato che la griglia di partenza è molto dura.

Abbiamo tutto per fare bene, ma dobbiamo anche recuperare molto terreno, visto che abbiamo tutti poca esperienza al volante della 499P. Sarà una sfida difficile ed impegnativa, ma allo stesso tempo è tutto molto emozionante".



