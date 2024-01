Autostrada dei Fiori apre due canali informativi su WhatsApp

Autostrada dei Fiori, concessionaria autostradale della A10 Savona - Ventimiglia (confine francese) e della A6 Torino - Savona, annuncia l'attivazione di due nuovi canali informativi su whatsapp.

Denominati, rispettivamente Autostrada dei Fiori - tronco A6 e Autostrada dei fiori - tronco A10, attraverso questi canali l'utenza può ricevere in tempo reale informazioni e aggiornamenti utili sulla viabilità nelle tratte gestite dalla concessionaria. Tra di esse, ad esempio, notizie sulla programmazione dei cantieri, eventuali incidenti e chiusure/riaperture di specifiche tratte. Sulle mappe interattive accessibili dai link dei messaggi WhatsApp sono disponibili utili contenuti per i nostri viaggiatori come la viabilità, le webcam, i prezzi dei carburanti nelle aree di servizio, le stazioni di ricarica elettrica e molto altro ancora.



