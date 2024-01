Dakar: settima tappa a Loeb, Sainz leader ma perde terreno

Sébastien Loeb (Prodrive) ha strappato minuti preziosi a Carlos Sainz (Audi) vincendo la settima tappa, la terza dall'inizio della Dakar-2024. Il francese ha fatto segnare il miglior tempo della speciale, davanti al brasiliano Lucas Moraes (Toyota), a 7'06", firmando la 26ma vittoria nella competizione e portandosi al 2/o posto assoluto, grazie ai problemi meccanici di Mattias Ekström (Audi). Duro colpo per Audi e Sainz, ancora leader della classifica generale. Ma lo spagnolo ha perso 10'31" sul rivale alla fine della tappa.

Nella categoria moto, il cileno Ignacio Cornejo (Honda) ha vinto un'altra tappa in questa Dakar, la terza. "Nacho" ha brillato nella speciale, battendo di 3'12" l'argentino Luciano Benavides (Husqvarana), che ha recuperato il terzo posto assoluto, a 6'48" da Ricky Brabrec (Honda). L'americano ha concluso a 7'26" dal cileno e, per appena un secondo, ha mantenuto il primo posto assoluto, davanti al botswanano Ross Branch (Hero), quarto a 6'36" oggi.

Per l'ottava tappa domani i concorrent si dirigeranno verso nord, direzione Ha'il, con una speciale di 458 km, meno intensa delle ultime, senza grossi ostacoli, ma con qualche tracciato roccioso.



