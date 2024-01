Kia partecipa agli Australian Open con 130 auto

Kia prende parte all'Australian Open 2024 con una flotta di veicoli ufficiali a disposizione dell'organizzazione. Tra questi, anche i modelli 100% elettrici, EV9 ed EV6. Nello specifico si tratta di 130 auto, precisamente 15 EV9, 10 EV6, 10 Carnival e 95 Sorento.

Anche i giocatori, gli ufficiali di gara, e dei vip potranno utilizzare i modelli della casa coreana per qualsiasi trasferimento a Melbourne e nei diversi punti dove si svolge la manifestazione, fino al 28 gennaio. Parlando di campioni della racchetta, il brand festeggia i 20 anni di partnership con il brand ambassador Rafael Nadal.

Nel corso dell'evento, inoltre, non mancheranno una serie di iniziative per i fan, volte a evidenziare il forte impegno del marchio verso l'elettrificazione; e ci sarà l'esposizione dei concept EV9 ed EV5.

"In qualità di partner principale di più lunga data degli Australian Open, siamo lieti di svolgere ancora una volta un ruolo fondamentale nel sostenere quello che è ampiamente considerato uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo - ha dichiarato Charles Ryu, senior vice president, e head of the global brand & cx division in Kia - ponendo in risalto al contempo il nostro continuo impegno verso la transizione ai veicoli elettrici".



