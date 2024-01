Wec: Ferrari conferma i piloti ufficiali della 499P per il 2024

Dopo la stagione di debutto nella categoria hypercar del Wec con la 499P, che si è aggiudicata la 24 Ore di Le Mans del centenario, ed ha conteso il titolo mondiale alla Toyota fino alle fasi finali del campionato, la Ferrari conferma i medesimi equipaggi per le vetture numero 50 e 51 anche per il 2024. Con il secondo posto nel mondiale costruttori in bacheca, la squadra Ferrari AF Corse parte da una base consolidata e da un team affiatato, per affrontare un altro campionato da protagonista tra le hypercar, in una classe in cui debutteranno nuovi brand, e che si annuncia ancora più avvincente.

Quindi, la 499P con il numero 50 sarà condotta dal trio che nel 2023 ha maturato quattro podi, rispettivamente, a Sebring, Portimão, Monza ed in Bahrain, oltre a due pole position, in America ed a Le Mans, che hanno consentito a Fuoco-Molina-Nielsen di ottenere il terzo gradino del podio nella classifica piloti, proprio davanti ai compagni di squadra Pier Guidi-Calado-Giovinazzi. A questi ultimi, invece, verrà affidata la vettura "gemella" la numero 51, che ha trionfato alla 24 Ore di Le Mans ed è salita sul podio a Spa-Francorchamps.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA