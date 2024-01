Tessera benzina-gasolio, Cciaa Pn-Ud la offre anche digitale

La Camera di Commercio Pordenone-Udine mette a disposizione dei cittadini la "versione digitale" della tessera regionale per lo sconto della benzina e del gasolio, disponibile e attivabile autonomamente da tutte le persone fisiche residenti, già in possesso della tessera regionale "classica". Lo ha comunicato oggi l'ente camerale attraverso una nota. A supporto del sito regionale dedicato, anche su quello della Cciaa c'è una specifica sezione, con spiegazioni di dettaglio e risposte alle domande più frequenti.

"L'invito da parte della Cciaa - si legge nella nota - si unisce anche a quello delle categorie ed è rivolto a consultare la pagina per ogni informazione o dubbio, pagina "tessera digitale carburanti" che si trova nella sezione Carburanti-benzina regionale del sito camerale". La Cciaa evidenzia che "la tessera digitale è gratuita ed è attivabile solo prendendo appuntamento e presentandosi allo sportello camerale". Si possono utilizzare sia la tessera fisica, sia quella digitale, ma chi decidesse di non voler più usare la tessera fisica dovrà restituirla alla Camera di Commercio, in quanto le informazioni da quel momento saranno aggiornate solo sulla digitale. Allo sportello, l'interessato può scegliere se fare ex novo sia la tessera fisica, sia quella digitale o anche solo la digitale.





