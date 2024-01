Rara Ford GT MKII ad un'asta di Mecum

Nel corso di un'asta organizzata da Mecum a Kissimmee, in Florida, sarà possibile accaparrarsi una vettura unica nel suo genere, si tratta della Ford GT MKII 2020, ispirata alla mitica GT40 vittoriosa nella 24 Ore di Le Mans nel 1966, realizzata in appena 45 esemplari in totale e destinata all'utilizzo in circuito. La vettura in vendita, costruita nel 2020, e con appena 71 km percorsi, spicca per la livrea blu con accenti arancioni e neri, mentre all'interno sfoggia sedili Sparco, un sistema di acquisizione dati MoTeC, oltre ad un roll-bar conforme al regolamento FIA. Il prezzo stimato è tra 1550000 e 1700000 dollari, ma potrebbe salire ancora, in base alle offerte.

Nello specifico, l'auto che sarà battuta all'asta è la numero 18, è stata costruita dal reparto sportivo dell'ovale blu, ed è destinata solamente all'utilizzo in pista: senza le restrizioni regolamentari il motore biturbo V6 EcoBoost da 3,5 litri arriva ad una potenza di 700 CV. Merito anche della presa d'aria sul tetto, e di un sistema di raffreddamento rivisto. Tra le modifiche della vettura, rispetto al modello destinato anche all'utilizzo stradale, troviamo un cambio a doppia frizione con 7 rapporti rivisitato, ed un'aerodinamica ancora più estrema come si evince dall'ala posteriore più grande, dallo splitter anteriore e dal diffusore posteriore più ampi, oltre che da altre evoluzioni improntate ad ottenere aumento del carico aerodinamico cresciuto del 400%. Completano il quadro i cerchi forgiati che calzano pneumatici Michelin Pilot Sport GT, gli ammortizzatori Multimatic DSSV regolabili, ed una riduzione di peso di 90 kg.



