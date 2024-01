Dakar: Nella quinta tappa successi di Al Attiyah e Quintanilla

Il qatarino Nasser Al-Attiyah (Prodrive) ha vinto la quinta tappa per le auto della Dakar, da Al-Hofuf e Shubaytah in Arabia Saudita, e si è portato al secondo posto nella classifica generale. Per Al Attiyah, veterano di questo 'Raid', è stata la 48/a vittoria di tappa della sua carriera, ottenuta precedendo di 1'51" il francese Guerlain Chicherit (Toyota). Ancora leader della classifica generale, il saudita Yazeed Al-Rajhi è arrivato quarto perdendo 2 minuti su Al-Attiyah e il suo copilota Mathieu Baumel. Il pluricampione del mondo dei rally Sébastien Loeb (Prodrive) ha deliberatamente mancato un passaggio obbligatorio, ricevendo una penalità di 15 minuti. Ha quindi concluso a 21 minuti e 13 secondi dal vincitore di giornata, perdendo terreno nella classifica generale. Quanto allo spagnolo Carlos Sainz sr, oggi ha perso 9'02" ed è scivolato al terzo posto nella 'generale'. Fra le moto successo del cileno Pablo Quintanilla (Honda) che ha dominato sulle dune di questa frazione, per le due ruote una breve 'speciale' di 118 km, in cui ha preceduto di 37 secondi il compagno di squadra della Honda, il francese Adrien Van Beveren. Ha completato il podio l'australiano Toby Price (Ktm), due volte vincitore della Dakar, e oggi arrivato a 1'39" da Quintanilla. L'altro cileno Ignacio Cornejo (Honda) ha accusato un distacco di 6'11" e ciò ha permesso al centauro del Botswana Ross Branch (Hero), sesto in questa tappa, di riconquistare il comando della classifica generale provvisoria, con 1'14" su Cornejo.

