Spagna: Pp-Vox, 'ad Alicante niente multe per chi viola la Ztl'

Niente multe per chi entrerà senza autorizzazioni nella Zona a traffico limitato (Ztl) che la città spagnola di Alicante dovrà implementare per motivi ambientali in base alla normativa statale: è quanto messo nero su bianco dal Partito Popolare spagnolo, che controlla la giunta comunale, e dagli alleati ultraconservatori di Vox nell'accordo per l'approvazione del nuovo bilancio cittadino. La decisione, ripresa dai media locali, va quindi nella linea del rispetto dei paletti indicati da Vox — un partito che ha adottato posizioni scettiche rispetto al problema della crisi climatica globale denunciato internazionalmente da svariati soggetti — per dare il proprio appoggio alla futura gestione dei conti cittadini. Per giustificarla, il portavoce della giunta di governo, il popolare Manuel Villar, ha sostenuto che ad Alicante "non ci sono problemi di inquinamento" e che la "legalità" può essere rispettata anche senza introdurre multe, secondo l'agenzia di stampa Efe. Vox, da parte sua, considera che così si evita di "penalizzare gli alicantini e il commercio locale" per una questione di "fanatismo climatico". Le multe, hanno stabilito i due partiti, non verranno applicato laddove non sia richiesto "tecnicamente". Il comune di Alicante ha circa 350.000 residenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA