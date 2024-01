Nissan Italia riceve la certificazione Great Place to Work

Tra i migliori luoghi di lavoro della penisola rientra di gran lunga Nissan Italia, come si evince dalla certificazione Great Place to Work, ottenuta per il 2024, che va a sommarsi ai riconoscimenti Best Workplace rilasciati dalla stessa società nel 2010, 2011, 2012, e 2017.

La qualità dell'azienda è stata sottolineata dalle risposte a un questionario anonimo sottoposto ai dipendenti, in cui coesione e credibilità hanno ottenuto il massimo punteggio, rispettivamente, dall'82% e dall'80% dei lavoratori, mentre il rispetto è stato votato con il massimo della valutazione dal 78% degli stessi, l'equità dal 71%, e l'orgoglio dal 78%. Rilasciato alle aziende con la maggior qualità dell'ambiente lavorativo, questo certificato è ambito da circa 10mila organizzazioni ogni anno, e le realtà che lo ottengono hanno una maggior attrattiva sul mercato del lavoro, che si traduce nella possibilità di accaparrarsi e trattenere i talenti nel proprio campo, generando, nel contempo, un vantaggio competitivo sulla concorrenza. "La certificazione Great Place to Work ha un significato speciale perché sono le persone che valutano la qualità del lavoro e il clima in azienda - ha dichiarato Marco Toro, presidente e amministratore delegato di Nissan Italia - sono particolarmente orgoglioso che in Nissan Italia la fiducia reciproca, la centralità delle persone e il senso di appartenenza siano valori fondamentali e condivisi".



