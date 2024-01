Maserati è pronta per la seconda stagione in Formula E

Partirà sabato 13 gennaio la decima stagione del Campionato del mondo ABB FIA Formula quando prenderà il via l'E-Prix di Città del Messico. In tutto, saranno 17 le gare in programma nel 2024, per quella che si annuncia la stagione più lunga mai disputata, con un calendario a cui si aggiunge anche il Circuito di Misano Adriatico per la tappa italiana, in sostituzione di quella di Roma, oltre ai nuovi appuntamenti di Tokyo e Shanghai. Tra brand protagonisti del mondiale riservato alle monoposto elettriche ci sarà, per la seconda stagione, Maserati, che rappresenterà l'unico marchio automotive italiano di lusso sulla griglia di partenza. La coppia scelta per il 2024 è quella formata dalla nuova coppia di piloti che risponde ai nomi di Maximilian Günther e Jehan Daruvala: il primo è praticamente una conferma, mentre il secondo sarà l'unico rookie della stagione.

Dopo i risultati maturati nel 2023, in cui Max Günther ha ottenuto 3 podi ed una vittoria, nel corso di una stagione che il team ha chiuso il campionato al sesto posto, la casa del tridente rinnova la sfida nella Formula E con l'ambizione di migliorarsi, forte dell'esperienza accumulata gara dopo gara.

"Nel nostro anno di debutto in Formula E abbiamo scalato il podio diverse volte - ha affermato Giovanni Sgro, head of Maserati Corse - quest'anno intendiamo diventare una presenza costante in lotta nel gruppo di testa".



