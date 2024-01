Dopo un 2023 incomparabile Bugatti si prepara a nuove sfide

Il 2023 è stato senz'altro un anno importante per Bugatti, che ha consegnato ben 81 vetture, ed ha maturato il record relativo ad un'auto nuova battuta all'asta con la Chiron Profilée venduta per 10,8 milioni di dollari. Inoltre, il reparto di personalizzazione Sur Mesure, alla Monterrey Car Week, ha dato sfoggio delle sue capacità nel rendere unica una vettura con la Chiron Super Sport "Golden Era" adornata da 45 disegni a mano sulla sua carrozzeria. Sempre lo stesso atelier, con la "57 One of One", omaggio alla Type 57 SC Atlantic, ha avuto l'ennesima occasione per sottolineare le sue abilità. L'anno appena trascorso ha segnato anche il debutto dinamico della Bugatti Bolide sul circuito de la Sarthe, in occasione della 24 Ore di Le Mans del centenario.





Sempre nel 2023 c'è stato un importante passaggio di testimone, con Achim Anscheidt, che lasciato il posto di direttore del design al suo vice Frank Heyl.

In futuro, anche rafforzando la sua presenza in tutto il mondo, come sottolineano le nuove partnership a Baku, Hong Kong, Città del Messico ed Osaka, Bugatti intende essere sempre più vicina alla sua clientela, e mira a raggiungere l'obiettivo di aver consegnato oltre 1.200 hypercar in tutto il mondo entro il 2026. La sede di Molsheim continuerà ad essere al centro del progetto di sviluppo del brand e si arricchirà nel 2024 di un nuovo edificio. Quindi, dopo aver assemblato gli ultimi modelli con il motore W16, che rispondono ai nomi di Bolide e Mistral, nel 2024 il brand sarà pronto a stupire ancora clienti ed appassionati di auto sportive iniziando a lavorare su nuovi progetti.



