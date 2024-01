Ladro seriale di fanali arrestato dai carabinieri nel Casertano

Ha rubato in poco tempo undici fanali da sei auto, ma nel corso dell'ultimo colpo è stato visto dai carabinieri e arrestato. È accaduto a Recale, nel Casertano; in arresto per furto aggravato e ricettazione è finito un 40enne di Mondragone, condotto ai domiciliari.

I carabinieri sono intervenuti in seguito ad una chiamata al 112, che segnalava a Recale un furto ad un'auto all'interno del cortile di una abitazione. Quando i militari sono arrivati, hanno constatato che alla vettura mancavano i fanali posteriori, e su indicazione del proprietario deĺl'auto hanno perlustrato la zona, trovando la vettura del ladro, che era intento a rubare fanali da un altro mezzo parcheggiato; l'uomo non si è accorto dell'arrivo dei carabinieri, che lo hanno fermato, trovandogli nell'auto anche i fanali asportati dalle altre vetture.



