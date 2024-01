Dakar: seconda tappa a Cornejo nelle moto, Peterhansel nelle auto

Ignacio Cornejo (Honda) ha vinto in moto la seconda tappa della Dakar-2024, tra Al-Henakiyah e Al-Duwadimi. E' la settima vittoria di tappa per il cileno dalla prima partecipazione che risale al 2016. Ha preceduto l'argentino Luciano Benavides (Husqvarna), con 5'59" di vantaggio. Completa il podio Pablo Quintanilla, l'altro cileno della Honda (+6'12"). Il percorso prevedeva una porzione di dune di una trentina di chilometri alla partenza della speciale (470 km). Il botswanano Ross Branch (Hero), vincitore della frazione di ieri, rimane in testa alla classifica assoluta, nonostante abbia terminato quasi 12 minuti dietro Cornejo. Domani ancora una lunga terza tappa, con 438 km di speciale tra Al-Duwadimi e Al-Salamiya.

Nelle auto ha preceduto tutti Stéphane Peterhansel (Audi, 50mo successo di tappa), mentre Carlos Sainz, suo compagno di squadra, ha preso il comando della generale. Il francese ha completato la speciale di 470 km con 29" di vantaggio sul connazionale Sébastien Loeb (Prodrive). L'americano Seth Quintero (Toyota) completa il podio a 3'11". Il doppio campione in carica Nasser Al-Attiyah è arrivato quarto, 6'28" dietro Peterhansel. Sainz, secondo ieri, ha concluso a 17'15" dal compagno di squadra, ma il tre volte vincitore della Dakar (2010, 2018, 2020) ha preso il comando della classifica generale provvisoria. Il saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota), oggi quinto al traguardo a 7'11, sale al 2° posto della classifica generale provvisoria, davanti a Sébastien Loeb.







