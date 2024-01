Dubsta propone variazioni del Maggiolino perfette per Batman

Fondato nel 2019, il marchio Dubsta è dedicato al piacere della guida combinato però con la massima espressione dell'originalità. Del resto il suo titolare Ryan Mullins racconta nella presentazione aziendale di aver vissuto un'infanzia passata a collezionare macchinine.

Per poi passare in adolescenza a sfogliare riviste di auto personalizzate e bolidi da strada ed arrivare ad una vita professionale fatta di auto uniche - realizzate con con stile e talento artigianale - ma sempre lontane dagli 'schemi' estetici comuni.

Il sogno di Mullins si è trasformato in realtà quando nel 2019 - poco prima della creazione del suo atelier - ha acquistato il suo primo Volkwsagen Transporter, un vecchio furgone usato da un elettricista ma che è stato la base per concretizzare la valanga di idee che era maturata nella sua formazione di designer autodidatta.

Con la nascita di Dubsta 001 apparve subito evidente a Mullins che le gamme Volkswagen non avevano una immagine di marca che riflettesse veramente ciò che secondo lui rende unico e iconico questo brand.

Era giunto il momento di dare una scossa e così è nata Dubsta che negli anni è progredita lavorando sui valori etici che sono ben evidenziati nel sito dello specialista britannico: 'Dichiara la tua identità. Sii audace nella tua espressione'.

E ora che Dubsta è diventato un vero business, con tanto di e-shop per il merchandising e club di clienti ed appassionati, Mullins ha tirato fuori dai cassetti delle sue emozioni adolescenziali il 'mito' di Batman e degli onirici veicoli che il super eroe utilizza assieme al fido Robin.

Una serie di rendering in perfetto stile Dubsta permettere di compiere un viaggio immaginario a Gotham City e di ammirare originali variazioni del Maggiolino, perfette per un Batman di ieri (o di oggi, forse di domani) che accende i suoi leasing in una concessionaria Volkswagen.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA