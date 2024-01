Rara Maserati MC12 Versione Corse all'asta

Sarà battuta in un’asta di RM Sotheby’s, a Parigi, nel corso di questo mese, una rara Maserati MC12 Versione Corse del 2007, nata per fornire la massima esperienza di guida in circuito senza sottostare alle restrizioni della sorella da competizione che, negli anni 2000, faceva incetta di titoli nella classe GT1 del campionato FIA GT.

L’auto, realizzata in appena 12 esemplari, è spinta da un V12 aspirato capace di erogare 745 cavalli ad 8.000 giri al minuto. Con un peso di 1.150 kg, scatta da 0 a 200 km/h in soli 6,4 secondi, ed offre performance straordinarie, da domare senza l’ausilio dell’elettronica, visto che i controlli di trazione e di stabilità sono assenti, così come l’ABS. In compenso, può contare su potenti freni in carboceramici. Al tempo, la vettura aveva un costo di 1 milione di euro, e la numero 0008, venduta in Germania nel 2007, adesso è pronta per andare all’asta con un prezzo stimato tra i 2,8 ed i 3,5 milioni di euro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA