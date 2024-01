La Bmw 850i 1991 del grande Michael Jordan è una occasione

La vendita che è in corso sul portale specializzato Usa Bring-a-Trailer, e che chiuderà fra 4 giorni con un prezzo sicuramente superiore agli attuali 70mila dollari, è un'occasione davvero unica (e tutto sommato a costo contenuto) per entrare in possesso di un'auto personale di Michael Jordan, il più grande cestista di tutti i tempi ed anche il più ricco sportivo al mondo con un patrimonio di circa 3 miliardi di dollari.

La Bmw 850i acquistata da MJ nel 1991 presso la Motor Werks di Barrington, in Illinois, è infatti una 'memoriabilia' di grande interesse - con una targa personalizzata che enfatizza il ruolo svolto nella creazione delle celebri scarpe Air - e che non sfiora nemmeno i valori ottenuti dalle vendite delle sue Nike personali, con l'ultimo record fatto segnare nello scorso aprile per un paio di Last Dance vendute a 2,2 milioni di dollari.

Passata di mano nel 1995, la Bmw 850i ha percorso circa 30.000 miglia nelle mani dell'attuale proprietario e mostra normali segni di usura. Come precisa il sito https://bringatrailer.com/listing/1991-bmw-850i-178/ la 850i serie E31 appartenuta a MJ propone in poderoso V12 da 5,0 litri con cambio manuale a sei velocità E3. L'equipaggiamento include anche ruote AC Schnitzer componibili da 17 pollici, un optional del tempo. Nell'abitacolo - caratterizzato da un elegante rivestimento in pelle - spiccano il tettuccio apribile elettrico, il climatizzatore automatico bizona, i sedili anteriori regolabili elettricamente e il cruise control.

Ma l'aspetto più interessante del 'lotto' di questa asta on line è rappresentato dalla documentazione che accompagna la 850i. Ci sono i libretti d'uso e manutenzione della Bmw, quello per i tagliandi regolarmente timbrato, il titolo di proprietà dell'Illinois e soprattutto vari documenti con la firma di Michael Jordan.

