Caricava bombola Gpl a uso domestico al distributore, sanzionato

Stava ricaricando una bombola per Gpl a uso domestico presso un distributore stradale di Gpl sulla Ss47, all'altezza di Roncegno. Nel primo pomeriggio del 2 gennaio - informa l'Arma - i carabinieri di Borgo Valsugana hanno sanzionato un sessantenne residente in Alta Valsugana.

L'importo della sanzione può oscillare tra i 2.000 e i 4.000 euro, come previsto dalla specifica normativa che disciplina la vendita e la distribuzione di Gpl. I carabinieri ricordano che la prassi di riempire bombole di Gpl ad uso domestico presso i distributori stradali di Gpl destinato ad autotrazione è illegale, oltre che per ragioni fiscali, anche perché fonte di potenziale pericolo.



