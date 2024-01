Scomparso Alberto Masoero, fu ufficio stampa Fiat

Intellettuale e giornalista, è morto a 81 anni a Novi Ligure (Alessandria) Alberto Masoero.

Nato ad Acqui Terme, laureato in Scienze politiche a Genova, entra in Rai nel 1968. Destinato a Milano, diventa commentatore della giornata borsistica del Tg1. Nel 1978 è capo ufficio stampa di Assolombarda per poi rientrare in Rai a Roma, riprendendo la conduzione del Tg1 e collaborando alla rubrica settimanale 'Tam Tam' di Bruno Vespa. Nel 1983 passa al Tg2. Da gennaio dell'anno dopo guida l'ufficio stampa Fiat a Torino, poi le relazioni esterne di Fiat Iberica, quindi della delegazione in Europa. Nel 1995 rientra a Torino, occupandosi della comunicazione estero della Holding Fiat.

Dopo la pensione va a vivere a Novi, dove è mancato nella serata di ieri, lasciando la moglie Paola, la sorella Ala, la cognata Anna, le nipoti Sofia e Olga. Collaboratore del quotidiano La Stampa, ha anche diretto 'Panorama di Novi'.

"Alberto ha rappresentato un punto di svolta per 'Panorama', facendolo crescere come giornale indipendente, pur rimanendo liberale, e facendone un riferimento della cronaca cittadina", le parole di Piero Vernetti, della società editrice Panorama.

"Ha dato un importante contributo alla vita politica e culturale della città - commenta il sindaco Rocchino Muliere -. È stato anche assessore per un paio d'anni. Liberale fino in fondo". Il Comune parteciperà con il gonfalone ai funerali, che si celebreranno nella Chiesa della Collegiata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA