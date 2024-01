Con Mansory la Bmw Serie 7 diventa più 'cattiva'

Un nuovo kit di trasformazione per la Bmw Serie 7 è firmato da Mansory. Attraverso i suoi social media, l'azienda specializzata in tuning ha svelato il nuovo prodotto per aggiungere un ulteriore passo di personalizzazione alla berlina di lusso della casa tedesca.



Un primo esempio mostrato della Serie 7 secondo Mansory, presenta un esterno completamente nero, con fibra di carbonio a vista e accenti rossi sottili che evidenziano i componenti aggiuntivi. Il frontale della berlina è stato arricchito con uno splitter dotato di pinne laterali, insieme alla fibra di carbonio intorno ai fari e alle prese d'aria nel paraurti.

La parte posteriore dell'auto è stata aggiornata con un set di spoiler e un diffusore più grande, come parte dell'estensione del paraurti posteriore. I cerchi sono da 22 pollici di diametro e hanno un design ispirato a quello tipico delle Rolls Royce.

Per quanto riguarda l'interno, la galleria fotografica svelata dalla casa mostra solo il marchio Mansory in fibra di carbonio e tappetini. Secondo quanto annunciato dal preparatore, un ulteriore trattamento su misura è disponibile su richiesta.

L'azienda non ha inoltre menzionato alcun cambiamento sotto al cofano.



