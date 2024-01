Smog, terzo blocco del traffico a Frosinone

Terzo blocco del traffico in due settimane: lo ha decretato il sindaco Riccardo Mastrangeli prendendo atto del perdurare della concentrazione di polveri sottili nell'aria. Le auto verranno fermate nel centro cittadino nei giorni di domani e dopodomani: mercoledì e giovedì. Il divieto di circolazione riguarderà ancora una volta le auto con emissioni fino ad Euro 4 diesel dalle ore 8.30 alle ore 19.30; i veicoli commerciali di classe fino ad Euro 3 diesel dalle ore 8.30 alle 19.30; i veicoli commerciali Euro 4 diesel invece resteranno fermi dalle ore 8.30 alle ore 13.30; le auto a benzina fino ad Euro 3 dalle ore 8.30 alle ore 18.30; i veicoli commerciali a benzina fino ad Euro 2 dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Nessuna limitazione per i mezzi elettrici, ibridi, a gas metano ed a Gpl. Divieto, per tutti i veicoli, di sostare con il motore acceso. Sempre a causa della concentrazione di polveri sottili registrata dalle centraline Arpa, il sindaco Mastrangeli aveva bloccato le auto in centro anche nei giorni intorno a Natale e poi quelli del Capodanno.



