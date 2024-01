Sequestrati 4.500 litri gasolio agricolo a Rovigo

La guardia di Finanza di Rovigo ha sequestrato 4.500 litri di gasolio agricolo e di un'autobotte, denunciando un imprenditore. Il commerciante è stato pedinato per vari giorni perchè sospettato di utilizzare nel proprio camion gasolio destinato all'agricoltura e perciò a tassazione agevolata. Il mezzo è stato così sottoposto ad un controllo trovando nel serbatoio di alimentazione gasolio agricolo, senza che l'autotrasportatore ne avesse titolo. Il gasolio risultava colorato con denaturante tipico dell'uso in agricoltura, utilizzato appunto per marcare il prodotto destinato a quello scopo. Il controllo è poi proseguito presso la sede della ditta e presso l'abitazione dell'imprenditore dove è stato rinvenuto un ulteriore ingente quantitativo di gasolio agricolo detenuto in una cisterna non autorizzata. Alla fine sono stati sequestrati circa 4.500 litri di gasolio denaturato, di un serbatoio e di varia documentazione in base alla quale proseguiranno adesso gli accertamenti su altri versanti.



