Lamborghini Lanzador, debutto virtuale a 4 anni dal lancio

Anche se al debutto commerciale dei suv Lanzador, primo modello 100% elettrico di Lamborghini, mancano ancora quasi 4 anni, i suoi possibili acquirenti - e in generale gli appassionati del brand del Toro - possono già personalizzarlo in formato digitale e competere in gare a cronometro su un percorso che anticipa il futuro della guida ad alte prestazioni.

Un salto in avanti reso possibile dall'innovativa esperienza virtuale 3D 'Lamborghini Lanzador Lab: The Official Design and Drive Experience' gestita assieme a Roblox, la piattaforma immersiva per la comunicazione e la connessione che conta oltre 70 milioni di utenti Roblox attivi nel mondo.

In Lamborghini Lanzador Lab gli utenti possono esplorare il design e la tecnologia all'avanguardia della Lanzador - che l'azienda definisce Ultra GT elettrica - anni prima che raggiunga le strade nel mondo reale attraverso il metaverso.

"Siamo entusiasti di presentare Lanzador su Roblox e di offrire al pubblico internazionale la possibilità di interagire con Lamborghini in un modo senza precedenti sperimentando il nuovo motore elettrico con oltre 1 MW di potenza - afferma Christian Mastro, direttore marketing di Automobili Lamborghini - Questa collaborazione celebra il nostro impegno nel raggiungere una nuova generazione di fan e nel mostrare la leadership del nostro marchio sia nel regno digitale sia in quello reale".

L'esperienza immersiva di Automobili Lamborghini su Roblox va oltre le piattaforme tradizionali, fornendo agli utenti uno spazio virtuale 3D non solo per sperimentare le prestazioni della Lanzador in un modo completamente nuovo prima di chiunque altro, ma anche per conoscere la ricca storia e il Dna del design del marchio. "È fantastico vedere il Lanzador Design Lab e il codice del design Lamborghini all'interno dell'esperienza Roblox - ha commentato Mitja Borkert, direttore del design di Automobili Lamborghini - e lo fa sta proiettando verso una generazione ancora più giovane".

In questo spazio virtuale, dove la moneta da utilizzare è il Robux (100 Rbx corrispondono a 1,12 euro al tasso di conversione attuale) si possono acquistare per i propri avatar articoli digitali e accessori Automobili Lamborghini tra cui un casco da corsa, uno zaino, berretti e cappelli.

Per gli 'ultra-Lamborghini fan' è a disposizione anche una testa di toro Lamborghini in edizione limitata a soli tre esemplari offerta a 1,5 milioni di Robux (circa 5.500 euro) . I tre acquirenti riceveranno in aggiunta un'esperienza personalizzata nella vita reale e visitare il quartier generale di Automobili Lamborghini a Sant'Agata Bolognese.

Il 3 premi Vip includono anche un tour del Museo Automobili Lamborghini e dello Studio Ad Personam, dove si potrà vedere la concept car Lanzador dal vivo e approfondirne la conoscenza con una visita guidata alle linee di produzione.



