La Frangivento 'ferita' è un monito alla sicurezza stradale

Una supercar incidentata come monito a proposito di sicurezza stradale. L'iniziativa è quella che vede protagonista una Frangivento Asfané esposta sotto una teca a Belluno. Dopo l'incidente al quarto tornante dell'ultima edizione della Pedavena Croce d'Aune, l'esemplare unico al mondo della hypercar creata dal designer bellunese Giorgio Pirolo, è ora esposta con le sue 'ferite' e il messaggio 'Vai piano che sei un esemplare unico'.

La frase è anche lo slogan della nuova campagna di sensibilizzazione per la sicurezza stradale contro l'alta velocità ideata da Giorgio Pirolo con la collaborazione del Comune di Belluno, il sindaco Oscar de Pellegrin, l'Assessore Paolo Luciani e il consigliere Francesco Pingitore.

Dai dati allarmanti in tema di incidenti stradali, è nata l'idea di lanciare un messaggio incisivo attraverso un prodotto automotive veneto con l'esposizione sotto porta Dante in Piazza dei Martiri della Frangivento Asfanè, esemplare unico al mondo (5.2 V10, trazione integrale, cambio 7 rapporti sequenziale, 900 cavalli, telaio in alluminio scocca in carbonio e alluminio).

"Ci è piaciuta fin da subito l'idea di Giorgio Pirolo - ha commentato Oscar De Pellegrin, sindaco di Belluno - di lanciare un messaggio positivo ai giovani, ma non solo, attraverso l'esposizione della Frangivento con tutte le ferite riportate dal brutto incidente che conosciamo tutti. È un modo per trasformare un evento negativo, potenzialmente tragico, in qualcosa di buono e costruttivo".

Alla realizzazione in tempo record, nei giorni prenatalizi, della teca di sicurezza, si sono adoperate alcune aziende del territorio, come Metal Fer, Vant, Edilferro, Apa Group, Urban Hub e Casanova Solution.



