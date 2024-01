All'asta una Cadillac Seville acquistata da Elvis Presley

Una Cadillac Seville comprata direttamente da Elvis Presley è stata messa all'asta de Mecum.





L'auto in questione è un esemplare di metà anni Settanta che il 'Re del rock' ha acquistato nel gennaio del 1976 da Jack Kent Cadillac a Denver, nel Colorado.

I racconti dei locali narrano che Elvis era stato in vacanza a Vail, Colorado, proprio nel 1976 e in quell'occasione avesse assunto alcuni agenti della polizia del luogo perché si occupassero della sua sicurezza. Proprio in quell'occasione gli agenti omaggiarono la voce di 'Blue suede shoes' con un distintivo e un'uniforme dagli ufficiali in Colorado.

Per ricambiare, Elvis invitò poi alcuni agenti a passare una serata di festa in sua compagnia. Proprio in quest'occasione, pare che il cantante abbia deciso di regalare alcune auto, tra le quali proprio la Cadillac ora all'asta, ai poliziotti.

In totale, durante quel viaggio, Elvis avrebbe comprato nove veicoli. Alcune di queste sono andate disperse ma sono tutte tra le ultime auto acquistate dal cantante prima che morisse a metà agosto del 1977.

La Seville oggetto dell'asta, viene venduta in siete ad una serie di documenti che ne dimostrano l'autenticità, a cominciare da un assegno firmato da Elvis Presley in persona per il pagamento dell'automobile.

