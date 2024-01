A4 Holding, pedaggi aumentano in media del 2,3%

A4 Holding aumenta da oggi in media del 2,3% le proprie tariffe, in forza del decreto Milleproroghe 2024, per il transito sulle tratte in concessione, cioè la A4 Brescia-Padova e la A31 Valdastico.

L'adeguamento delle tariffe autorizzato dal concedente, il primo dopo cinque anni, è esclusivamente legato al tasso d'inflazione programmato.

A4 Holding, attraverso la sua concessionaria A4 Brescia Verona Vicenza Padova Spa, investe in sicurezza e mediante un programma continuativo e innovativo di manutenzione, ammodernamento ed efficientamento della propria rete, ha raggiunto uno dei più bassi tassi di incidentalità a livello nazionale.



