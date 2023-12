La Lamborghini Countach diventa estrema con Liberty Walk

Libery Walk continua a raccogliere sfide a dir poco impegnative, infatti, dopo aver messo le mani su autentici mostri sacri, come la Ferrari F40, adesso, si appresta a far debuttare in pubblico, in occasione del salone di Tokyo, la sua interpretazione della Lamborghini Countach 25° anniversario.

La vettura è stata annunciata attraverso un video su YouTube mediante il quale si notano diverse prospettive dell'auto.

L'elaborazione estetica, riprende la tematica dell'auto da corsa, rendendo la sportiva di Sant'Agata Bolognese ancora più aggressiva attraverso numerosi dettagli. Il frontale è squadrato e sembra essere stato ispirato a quello della Diablo GT, quindi ha una maggiore estensione verso il basso, così come le minigonne laterali. La fiancata mette in mostra passaruota decisamente più voluminosi rispetto al modello originario, per ospitare delle enormi ruote con pneumatici Toyo. Dietro spiccano l'estrattore, che sembra preso in prestito da una GT3 da competizione, ed un alettone molto più imponente di quello che si poteva avere, all'epoca, sulla Countach. La livrea bianca tende a sottolineare tutti questi particolari, e crea un contrasto importante con i cerchi di colore nero e con le altre componenti scure presenti sulla carrozzeria. Gli adesivi ed il numero sugli sportelli, oltre ad un assetto che sfiora il terreno, enfatizzano l'aspetto da auto da gara; mentre, al momento, non ci sono notizie in merito ad un'evoluzione del motore V12 montato in posizione centrale.









