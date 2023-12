Smog, a Frosinone stop alle auto a Capodanno

Niente auto nel centro di Frosinone per tutto il periodo di Capodanno: lo dispone un'ordinanza firmata oggi dal sindaco Riccardo Mastrangeli in base al piano regionale per il Risanamento dell'aria che prevede lo stop ai veicoli in caso di sforamento dei livelli di inquinamento. Lo stop ai veicoli in centro scatta da domani e fino a tutto lunedì primo gennaio 2024. Dai divieti sono esclusi i veicoli superiori ad Euro 4, quelli elettrici, ibridi, alimentati a gas metano o Gpl. Istituiti anche il divieto di utilizzo di stufe a biomassa legnosa e dei camini a legna, se in casa si hanno altre fonti di riscaldamento alternative. Il divieto di circolazione è stato istituito in quanto nei dieci giorni precedenti la giornata di controllo di giovedì 28 dicembre sono stati registrati dieci giorni consecutivi di superamento del valore limite di 50 microgrammi per metro cubo della concentrazione di polveri Pm10.



