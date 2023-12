Salvini, 'il futuro dell'auto non è solamente l'elettrico'

"Dire che fra 10 anni si potranno acquistare e vendere solamente auto elettriche è una fesseria ambientale, economica, industriale e sociale". E' quanto ha detto oggi Matteo Salvini, vice premier e ministro alle infrastrutture, parlando con i giornalisti nella galleria di Malo (Vicenza), in occasione del completamento della Pedemontana Veneta, sui temi ambientali.

"La mia posizione - ha precisato - non è un freno all'elettrico, che è invece una parte della soluzione. Anche perché la Cina per produrre le batterie che usiamo noi a Vicenza, a Milano e a Roma sta bruciando il carbone". Imporre il solo elettrico per norma a Bruxelles, ha sottolineato il Ministro, "è figlio di ignoranza, di arroganza oppure di interessi cinesi che evidentemente hanno mezzi convincenti per fare certe scelte che sono assolutamente fuori dal mondo".

Scelte che "non sono pro-ambiente, anzi si inquina di più in Cina e l'inquinamento non rimane solamente in quel Paese. Quindi elettrico sì - ha riassunto - ma anche idrogeno e altro". In tema ambientale Salvini ha poi detto che "mettere fuori legge gli ultimi Euro6 Diesel che sono ad impatto quasi zero mi sembra veramente una cosa senza senso".



