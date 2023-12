Salvini, 'ora smetterla con le follie auto solo elettrica'

"Per la prima volta nella storia il parlamento europeo potrà avere una maggioranza senza la sinistra, senza i socialisti. E questo vuol dire smetterla con le follie dell'auto solo elettrica e altre sciocchezze". Lo ha detto il leader della Lega e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, parlando con i cronisti a Cagliari, a margine di alcuni incontri in vista delle elezioni regionali del 25 febbraio 2024 e di un sopralluogo in un cantiere di una caserma dei carabinieri del capoluogo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA