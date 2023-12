Auto da collezione, 2023 record con 6 Ferrari nella Top Ten

Visto l'andamento più che postivo delle aste che quest'anno sono state dedicate al mondo delle auto da collezione (diventate uno dei migliori investimenti) non stupisce il fatto che tra le dieci auto più costose tra quelle passate di mano nel 2023 vi siano ben sei 'gioielli' del Cavallino Un trend al rialzo confermato dall'asta dello scorso novembre che lo specialista Rm Sotheby's ha dedicato a New York alla Modern and Contemporary Art ed in cui una Ferrari 250 GTO del 1962 è stata acquistata per 51,7 milioni di dollari, record assoluto della stagione.

Con 30,3 milioni si piazza al secondo posto in questa top ten milionaria - secondo l' elaborazione dell'autorevole magazine tedesco Auto Motor und Sport - un'altra auto di Maranello, la 412 P del 1967 battuta all'asta di Bonham al Quail Lodge in agosto. Al terzo posto troviamo un'altra rarità che - come le prime due Ferrari in vetta alla classifica, aggiunge il valore della carriera agonistica.

Pochi giorni fa all'asta organizzata a Las Vegas da Rm Sotheby's in concomitanza con il locale Gran Premio, la monoposto Mercedes di Formula 1 telaio W4-04 che Lewis Hamilton ha guidato nel 2013 nel suo primo anno nel team della Stella a Tre Punte è stata acquistata da un anonimo collezionista per 18,8 milioni. Con questo prezzo la Mercedes ex Hamilton è diventato la seconda vettura di Formula 1 più costosa al mondo, superando la Ferrari F2003-GA utilizzata da Michael Schumacher.

Il Cavallino Rampante occupa, nella speciale classifica di Auto Motor und Sport il quarto e quinto posto rispettivamente con una 250 GT California Spider Corta (passata di mano a un'asta di Gooding in aprile per 18 milioni) e con una 250 LM (17,2 milioni raggiunti a Parigi in luglio da Artcurial durante Rétromobile).

Al sesto posto della Top Ten s'incontra l'unica vettura inglese, una Jaguar XK SS del 1957 venduta in luglio da Rm Sotheby's per 13,2 milioni. Seguono una Ferrari 312PB (13 milioni ottenuti a Villa Erba sempre da Rm Sotheby's in maggio) e un 'pezzo unico' di Bugatti, la Chiron Profileée del 2022 (10,7 milioni a Parigi in febbraio).

Un altro modello recente - la Mercedes CLK GTR Roadster del 2002 - è stata battuta sempre da RM Sotheby's in novembre a Las Vega per 10,2 milioni di dollari. Infine la sesta Ferrari decima classificata, una 250GT Corta del 1962 che a Pebble Beach in agosto è passata di mano per 9,5 milioni.

