Oltre 900 mila euro per viabilità e ciclabili in Quartieri 4 e 5

Oltre 900.000 euro per il rifacimento di viabilità, parcheggi e piste ciclabili nei Quartieri 4 e 5 di Firenze. Via libera della giunta a quattro progetti. Per il Quartiere 4 nuovo look per il parcheggio di via Maccari e il miglioramento della sicurezza stradale in corrispondenza dell'intersezione tra via del Sansovino e via Francavilla. La manutenzione della pista ciclabile di via dei Perfetti Ricasoli-via Panciatichi e la riqualificazione di via Aselli e via Stori Teodoro nel Quartiere 5. Tre le delibere approvate recentemente dalla giunta comunale su proposta dell'assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti per un investimento complessivo di poco più di 932.600 euro. "Continua l'impegno dell'amministrazione per la riqualificazione della viabilità cittadina e la manutenzione delle piste ciclabili.

Nello specifico i progetti approvati danno una risposta importante alle richieste dei cittadini, migliorano la sicurezza stradale e contribuiscono alla vivibilità dei due quartieri", dichiara Giorgetti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA